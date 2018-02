Raf Simons laat zich inspireren door drugs voor nieuwe collectie

De Belgische ontwerper Raf Simons stelde woensdag zijn nieuwste collectie voor tijdens de New Yorkse modeweek en zette in op een groot contrast. Het decor knipoogde naar het laatste avondmaal, de kledij naar rebellie met drugs in de hoofdrol.

Raf Simons kleedde de expohal Sir Stage 37in hartje Manhattan weelderig aan met fruit, planten en wijn maakten deel uit van het decor, gebaseerd op beelden van het laatste avondmaal. Het contrast met de modellen die de nieuwste kledij van zijn eigen label voorstelden, kon niet groter zijn. Ze wandelden op bonkende technobeats de catwalk op in outfits die een ode zijn aan het rauwe Berlijn van eind de jaren , begin jaren 80.

Een model draagt een trui met de beeltenis van de actrice die Christiane F vertolkte in ‘Wir Kinder Vom Banhof Zoo’ Foto: AP

Van LSD tot XTC op truien, broeken en jassen: Simons haalde inspiratie voor de najaarslijn uit donkere films waaronder ‘Christiane F: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’, een waargebeurd verhaal over een heroïnehoertje dat in de jaren 80 rondhing in het befaamde Berlijnse station Bahnhof Zoo. Met deze collectie wil hij de drugscultuur naar eigen zeggen niet verheerlijken noch verfoeien, wel erkennen en bespreekbaar maken.

En wat zal er gebeuren met al dat eten? Simons verzekerde dat de overblijfselen gedoneerd zouden worden aan City Harvest, een organisatie die zich inzet om New Yorkse daklozen geen honger te laten lijden. De opbrengst van de collectie zou deels naar organisaties gaan die werken met mensen die herstellen van hun drugsverslaving.