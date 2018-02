Eindelijk online: de webshop van Ikea

Ikea heeft vandaag haar webshop voor de Belgische markt gelanceerd. “Met 7.500 producten voor elke kamer van je (t)huis bieden we het grootste aanbod wooninrichting op de Belgische markt”, klinkt het.

Belgen kunnen voortaan elk moment van de dag online shoppen bij Ikea en hun bestelling thuis laten leveren, zo laat de Zweedse meubelketen weten in een persbericht. Samen met haar webshop herlanceert Ikea de website.

“De webshop vormt de digitale uitbreiding van onze woonwarenhuizen. De wereld evolueert en onze klanten ook. Om nog beter aan hun noden te voldoen en er altijd en overal voor hen te zijn, voegen we vandaag de webshop toe aan ons aanbod”, aldus Catherine Bendayan, ceo van Ikea België.

Voorheen was het al mogelijk om online te bestellen en die vervolgens af te halen in een van de acht vestigingen of een van de zeventien mogelijke afhaalpunten. Voor de webshop werden 120 extra medewerkers aangenomen.

De levertijd varieert per product tussen twee en zes dagen en is meteen zichtbaar in je digitale winkelkarretje. De verzendkosten bedragen tussen 4,99 euro (voor bestellingen van minder dan 5 kg) en 229,00 euro (voor bestellingen van meer dan 500 kg), afhankelijk van het gewicht van je bestelling.

Eerder deze week raakte bekend dat Ikea zijn plannen voor een winkel in West-Vlaanderen (tijdelijk) heeft geschrapt, “om meer in te zetten op e-commerce”, klonk het toen.