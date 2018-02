Croissants bij kaarslicht: handelaars Truiense Stapelstraat zijn stroompannes beu

Sint-Truiden - Vanmorgen hebben wegenwerken in de Stapelstraat alweer voor een stroompanne gezorgd. “Al de zesde keer in 3 maanden tijd”, klaagt Geert Hollebeke van bakkerij Croissy.

“Ik heb vanmorgen niet kunnen bakken en ik kon geen brood snijden. Een deel van mijn voorraad is rijp voor de vuilbak”, vertelt Geert. “Om toch wat licht te hebben, is mijn verkoopster dan maar theelichtjes gaan halen. Ik begrijp best dat wegenwerken hinder meebrengen, maar door al die stroompannes lijd ik nog extra verlies”.

Na wat aandringen kon Infrax tijdelijk elektriciteit voorzien zodat Geert toch zijn bestellingen kon bakken. Maar daarna ging de stroom weer af, en dat blijft zo tot Infrax de problemen heeft opgelost.

Foto: len