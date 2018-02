'Kleinste appartement van Manhattan': zes vierkanter meter voor 800 euro per maand

Velen dromen ervan om in The Big Apple te wonen, maar dan moet je wel genoegen nemen met een piepkleine ruimte. Momenteel staat ‘het kleinste appartement van Manhattan’ te huur voor 800 euro per maand. Een buitenkansje, volgens New Yorkse normen.

Zoeken naar een stekje in New York is allesbehalve makkelijk, zeker als je een voorkeur hebt voor iets betaalbaars aan de Upper West Side en ook nog eens een makkelijke verbinding wil naar het werk. Appartement 17 in 148 West 70th Street heeft het allemaal, alleen is het met een totaaloppervlakte van amper 6 vierkante meter uitzonderlijk klein.

Citi Habitats, de vastgoedmakelaar die het pand aanprijst, beschrijft het als het kleinste appartement in Manhattan en met 800 euro per maand wellicht ook het goedkoopste. Wie erin trekt krijgt de basis faciliteiten voor die prijs: een heel compact keukentje, een kast en koelkast. Onder een klein dakraampje is ruimte voorzien voor een tweepersoonsbed, zo staat er te lezen in de beschrijving.

Een eigen badkamer is er echter niet. Die bevindt zich ook op de vijfde verdieping, maar dan in de gang. De bewoners van de vier andere stulpjes mogen ze ook gebruiken. Het appartement is ook niet geschikt voor koppels of huisdieren. Om veiligheidsredenen mag hier slechts één persoon gedomicilieerd zijn.