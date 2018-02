Topverdediger geeft compliment aan Belgische collega’s en doet boekje open over “politieagent” Antonio Conte

Hoe lang houdt Antonio Conte het nog uit bij Chelsea? De Italiaan staat onder druk na een tweede opeenvolgende nederlaag in de Premier League en er wordt al gespeculeerd over zijn ontslag én opvolger. De spelers staan echter nog achter hun trainer, ook al blijkt die wel heel veel van hen te eisen.

Wie kan er beter wat zeggen over de methodes van Conte dan Giorgio Chiellini? De Italiaanse verdediger speelde in totaal vijf jaar onder het toezicht van de Italiaan bij Juventus en de Italiaanse nationale ploeg. In een gesprek met The Daily Mail geeft hij een inkijk in de denkwereld van de Chelsea-trainer.

“Het gaat hem niet alleen om de wedstrijd”, aldus de 33-jarige topverdediger. “Hij is precies een politieagent. De hele dag door en tijdens elke training. Je bent gewoon dood als een training van hem erop zit. Niet moe, dood. Maar je doet het omdat je gelooft in wat hij doet. Je staat gewoon 100 procent achter hem. Hij creëert een omgeving waarin iedereen alles geeft. Dat voelden we drie jaar lang bij Juventus en twee jaar bij de Azzurri. Hij is zeker een van de beste trainers die er bestaan.”

Chiellini blikte ook vooruit op de Champions League-ontmoeting van de Oude Dame met Tottenham. “Ze hebben een sterk team. Ik hou wel van die twee Belgen achteraan, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Daarnaast is Harry Kane een geweldige speler. Hij speelde drie jaar geleden tegen ons en heeft een enorme progressie gemaakt. Nu scoort hij meer goals in een kalenderjaar dan Messi. En dat is veel moeilijk dan meer scoren dan Chiellini!”, lacht de Italiaan.

“Een overstap naar de Premier League? Als Italiaan verlaat je Juventus alleen als Juventus je wil verkopen. Zo simpel is het”, klinkt het nog.