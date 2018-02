“Michael Jackson plagieerde, The Beatles waren vreselijke muzikanten en Kennedy werd vermoord door de maffia”

The Beatles konden voor geen meter spelen, Marilyn Monroe had borsten als peren en Marlon Brando “zou een brievenbus neuken”: muziekproducer Quincy Jones, die in maart 85 wordt, doet naar aanleiding van die heuglijke gebeurtenis - en een Netflixspecial over zijn rijk gevulde leven - het interviewcircuit aan. En dat levert een hoop straffe quotes en absurde weetjes op over de grootste wereldsterren. Een bloemlezing.