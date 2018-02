Schaapherder toont op Instagram hoe mooi Limburgse natuur is

Zonhoven - Wie aan schaapherders denkt, denkt wellicht niet in eerste instantie aan Instagram. Voor Limburger Pieter Briers (39) is dat anders: hij wil zijn “oud beroep met de moderne technologie promoten”. En dus prijken op zijn Instagram-account prachtige plaatjes gemaakt in de Limburgse natuur.

De Teut in Zonhoven, de terril van Waterschei of natuurgebied Ten Haagdoornheide in Houthalen. Geen natuurplekje in Limburg blijft onbekend voor Pieter. “Op sociale media posten we liever foto’s van onze vakantie in Griekenland of Thailand, maar enorm veel Limburgers weten niet wat voor een prachtige natuur we hier hebben, of ze staan er niet bij stil. Voor mij is het hier elke dag vakantie, en dat deel ik dan ook graag”, vertelt de schaapherder in Het Laatste Nieuws.