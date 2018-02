Cavendish bewijst in Dubai dat hij nog kan winnen, Groenewegen krijgt tijdstraf en is leider-af

Mark Cavendish heeft donderdag in Fujairah de derde etappe in de Ronde van Dubai (2.BC) gewonnen. Het was geleden van vorig jaar in Abu Dhabi dat de 32-jarige sprinter van Dimension Data nog eens kon winnen. De Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) kreeg een tijdstraf omdat hij te lang achter zijn ploegwagen reed, waardoor e Italiaan Elia Viviani (Quick-Step) de nieuwe leider wordt.

De derde rit in de Ronde van Dubai was 183 kilometer lang en bevatte een stevige helling in het laatste uur van de wedstrijd. Nadat Nathan Van Hooydonck twee dagen op rij voor de lange aanval koos, was het in etappe drie aan zijn Waalse BMC-ploegmaat Loïc Vliegen. Hij kreeg het gezelschap van drie anderen. Vliegen slaagde erin als eerste voorbij te komen aan de twee tussenspurten en stelde zo niet alleen de leidersplaats in het tussenspurtenklassement van Van Hooydonck veilig, maar verzamelde zelf ook zes bonificatieseconden.

Tijdstraf Groenewegen

Op 75 kilometer voor de finish in Fujairah zorgde de wind middenin de woestijn voor waaiers. Belangrijkste slachtoffer was aanvankelijk de Fransman Nacer Bouhanni, die voeling verloor met de andere spurters. Ook leider Dylan Groenewegen kwam op korte achterstand te zitten, maar hij bleef lang in het zog van zijn ploegwagen en kon zo weer aansluiten. Het leverde hem na de rit twintig seconden tijdstraf op. De waaiervorming zorgde ervoor dat Vliegen en co terug werden bijgehaald en na een tijd kwam ook de groep-Bouhanni terug.

Cavendish zet Kittel en Viviani een hak

De Zwitser Tom Bohli van BMC opende de finale op 30 kilometer van de finish maar achter hem werd duchtig gejaagd door sprintersploegen Quick Step Floors en Katusha-Alpecin en op 14 kilometer kwam alles weer samen, waardoor een derde opeenvolgende massasprint onvermijdbaar bleek.

De trein van Katusha-Alpecin zette zich resoluut op kop bij het ingaan van de slotkilometers maar de andere treintjes maakten er nog een heuse strijd van. Toch was het Quick-Step dat uiteindelijk de spurt aantrok voor de ritwinnaar van woensdag, de Italiaan Elia Viviani, maar die kon het niet afmaken. Het was uiteindelijk Mark Cavendish die won, voor Nacer bouhanni en een alweer balende Marcel Kittel. Het was van 23 februari 2017 in Abu Dhabi geleden dat de “Manx Missile” nog eens kon winnen.

Leider Dylan Groenewegen eindigde als tiende en leek de koppositie in het algemene klassement te behouden. Tot het verdict van de twintig seconden straf viel. Daardoor is Viviani de nieuwe leider met vier seconden voorsprong op eerste achtervolger Cavendish. Van Hooydonck en Vliegen zijn nu derde en zesde op respectievelijk zeven en acht seconden achterstand.

Cavendish: “Enorm blij met deze zege”

Mark Cavendish heeft zijn eerste zege van het seizoen dus al beet. In de openingsrit was hij nergens, eindigde hij zestiende en foeterde hij na afloop over het gevaar in de sprint. Woensdag verging het hem beter en sprintte hij naar een vierde stek. Donderdag schoot hij wel raak. “Ik ben enorm blij met deze zege”, sprak hij na afloop, “want het was al bijna een jaar geleden dat ik nog eens wist te winnen, toen in de Ronde van Abu Dhabi.”

Cavendish kende geen al te best 2017. Klierkoorts hield hem lange tijd aan de kant, en tussen Milaan-Sanremo (18 maart) en de Ronde van Slovenië (15 juni) koerste hij niet. Finaal haalde hij de Tour, met weinig ritme in de benen, maar in de vierde rit vloog hij alweer uit de Tour na een valpartij veroorzaakt door Peter Sagan, die daarvoor ook naar huis moest. Cavendish keerde wel terug in de Ronde van Groot-Brittannië, maar zijn schouder was toen nog niet 100 procent en hij snakte naar het eind van het seizoen. “Ik heb in de winter wel goed kunnen trainen, mijn werk gedaan, maar natuurlijk snak je wel naar die zege. Het is belangrijk voor een sprinter om er eentje achter je naam te zetten, de teller te openen. Nu heb ik één zege beet, dat is al evenveel als vorig jaar”, grapte hij. ‘Maar het is goed voor het vertrouwen.”

“In de sprint lukte het dinsdag niet, maar gisteren verging het me beter en ik wist dat ik hier kon winnen. Mijn team stond er, ik had de benen en vandaag hebben we een plan uitgewerkt. De jongens deden hun werk echt goed, in de finale was het aan mij. Ik wist dat ik lang moest wachten om mijn jump te doen wilde ik Viviani verslaan en dat deed ik ook. Ik had het geluk dat Nacer (Bouhanni) mij er door liet en ik voelde hem wel komen, maar haal het gelukkig wel.”

Cavendish staat nu tweede in het klassement, op vier seconden van leider Viviani. “Ik ben alleen een beetje ontgoocheld dat ik in het zadel ging zitten gisteren in de sprint. Dat kost me bonusseconden en op die manier laat ik mijn ploeg in de steek, want anders stond ik vandaag in de leiderstrui als ik als tweede was geëindigd. Daarom ben ik toch een beetje boos op mezelf en ik wil dat de komende dagen zeker goedmaken.”

Cavendish viel uit de Tour met een gebroken schouder. “Ik ben nog niet pijnvrij”, zei hij, “de breuk gebeurde vlakbij een zenuw en ik voel dat nog. Ik draag ijzerwerk in die schouder en dat zal voor de rest van mijn leven zijn. Die valpartij zal me niet enkel beinvloeden in mijn carrière, maar de rest van mijn leven.”

Viviani: "Heel hard afzien tot het eind"

Elia Viviani is dus de nieuwe leider. De Italiaan telt vier seconden bonus op Cavendish, onze landgenoot Nathan Van Hooydonck staat derde op zeven seconden. “Ik ga die leiderstrui verdedigen”, zei Viviani, “maar vrijdag zal ik het wel bijzonder lastig krijgen.”

De rit naar Hatta Dam eindigt immers niet op een vlakke weg, maar op een helling, van 1 km, al zijn de eerste 650 meter amper stijgend en vooral de laatste 250 meter moordend zwaar met op het eind stukken tot 17 procent. “Morgen zal het niet gaan om een goede lead-out”, wist Viviani te vertellen, “je moet goed geplaatst zitten aan de voet en dan is het heel hard afzien tot het eind. Ik vind het jammer dat ik vandaag naast de bonusseconden val, dan had ik wat marge gehad, maar goed, er stond tegenwind in de finale en ik begon mijn sprint van ver. Te ver en dus viel ik naast het podium met een zesde plaats.”

Groenewegen: "Problemen met mijn fiets"

Leider Groenewegen viel helemaal weg uit het klassement omwille van een tijdstraf van 20 seconden omdat hij na een fietswissel achter de ploegleiderswagen terug werd gebracht naar het peloton. “Ik had problemen met mijn fiets”, legt de Nederlander uit, “net op het moment dat ik wissel, breekt het peloton in twee door waaiers. Het duurde ook lang vooraleer ik een nieuwe fiets had. Daarna keerde ik terug achter de wagen, er stond veel wind. Die tijdstraf van 20 seconden? Dat is de juiste beslissing van de jury, het zijn de mecaniciens die het hier voor mij verpesten vandaag. Ik had graag de Dubai Tour gewonnen, maar dat wordt nu wel heel moeilijk.”





Vrijdag wordt de koninginnenrit van de Ronde van Dubai afgewerkt, met aankomst bovenop de steile klim naar de Hatta-dam.

Uitslag:

1. Mark Cavendish

2. Nacer Bouhanni

3. Marcel Kittel

4. Adam Blythe

5. Sonny Colbrelli

6. Elia Viviani

7. Alexander Kristoff

8. Magnus Cort Nielsen

9. Riccardo Minali

10. Dylan Groenewegen