Dit is de naam van het babyolifantje van Kai-Mook

Baby T, de dochter van Kai-Mook, heeft haar echte naam gekregen: Tun Kai. Dierenpark Planckendael maakte de naam donderdagmorgen bekend tijdens een bijzondere Indiase ceremonie.

Via #KaiMookMama kregen de verzorgers de afgelopen weken van 1.700 olifantenfans suggesties voor namen binnen. Uit de honderden namen – beginnend met de letter ‘T’ – kozen de verzorgers hun drie favorieten: Tanuja, wat dochter betekent, Tun Kai, waarbij Tun staat voor zaterdag (haar geboortedag) en Kai verwijst naar haar mama Kai-Mook, en ­Tanvu of ‘delicaat meisje’.

Vicepremier Kris Peeters (CD&V), de peter van Kai-Mook, nam eerst het woord. “Ik heb de eer en het genoegen gehad om acht jaar geleden peter te mogen worden van dat kleine olifantje. Ondertussen zijn er duizenden kinderen naar Planckendael gekomen om Kai-Mook te zien en nu heeft ze haar eigen olifantenbaby.” Peeters bedankte uitdrukkelijk de verzorgers en het park voor de goede zorgen.

De dochter van Kai-Mook kreeg niet alleen haar naam, maar werd meteen ook gezegend. Een Indiase priester leidde de ceremonie. De stedelijke basisschool Willem Tell uit Antwerpen kreeg vervolgens de eer om de naam bekend te maken. Naar Indiase traditie werd de naam in het oor gefluisterd tot aan het laatste kindje.

“We zijn in de wolken met onze twee baby-olifantjes”, klonk het eerder al in Planckendael. “Het is geweldig om ze bezig te zien in de olifantentempel. Twee kleine grijze gevallen, twee slurfjes, twee paar flapperende oortjes.”