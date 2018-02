Neerpeltenaar is klokkenluider in Florida: “Zag de raket van Elon Musk vertrekken vanop mijn beiaard”

Neerpelt - De Neerpeltse beiaardier Jan Verheyen (41) heeft het bronsgroen eikenhout zeven weken lang ingeruild voor het Amerikaanse Florida, om op een van de zwaarste en grootste beiaarden ter wereld te spelen. De Bok Tower is maar liefst 60 meter hoog en staat in een botanische tuin waar liefhebbers in alle rust van de muziek kunnen genieten. En vanaf die hoogte kreeg Verheyen ook meteen de unieke kans om te zien hoe de Falcon Heavy, de raket van Elon Musk, het luchtruim koos.

“Vijf jaar geleden werd Geert D’hollander hier de vaste beiaardier”, vertelt Verheyen. “Hij is geëmigreerd naar Florida, maar was in België beiaardier in onder andere Gent en Antwerpen. Ik heb hem leren ...