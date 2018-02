Een 29-jarige Belg is zijn rijbewijs kwijtgeraakt in het Zeeuws-Vlaamse Hulst, zo heeft de Provinciale Zeeuwse Courant gemeld.

Hij scheurde dinsdag met 117 kilometer per uur over een weg waar maximaal 80 mag. Bij de aanhouding bleek dat hij ook nog eens vier keer meer had gedronken dan is toegestaan.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten de Belg te dagvaarden. Wanneer hij voor de rechter moet verschijnen is nog niet bekend.