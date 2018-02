Europa stemt vandaag over de afschaffing van zomertijd

Eind maart schakelt heel Europa opnieuw over naar zomertijd. Maar heeft dat eigenlijk zin? Een informele coalitie van zo’n 80 Europarlementsleden van diverse politieke pluimage vindt van niet. Zij hebben het gehad met die halfjaarlijkse wijziging van de klok en dwingen het voltallige halfrond om donderdag in Straatsburg voor het eerst stelling in te nemen.

De omschakeling van wintertijd naar zomertijd en vice versa wordt geregeld in een Europese richtlijn. Die zorgt ervoor dat alle lidstaten in het laatste weekeinde van maart de klok een uur vooruit zetten en het laatste weekend van oktober weer een uur terugdraaien.

Energiebesparing

Het oorspronkelijke idee van de invoering van de zomertijd is energiebesparing omdat de verlichting in de zomer een uur later aangestoken kan worden.

Maar volgens de coalitie - aangevoerd door de Tsjech Pavel Svoboda - is het argument van energiebesparing achterhaald en plaatst steeds meer wetenschappelijk onderzoek de halfjaarlijkse routine in een slecht daglicht.

“Schadelijk voor gezondheid”

“De mens heeft een interne klok en het is schadelijk voor de gezondheid om die klok twee keer per jaar te verstoren”, meent de Finse Heidi Hautala zelfs.

Haar Nederlandse collega Annie Schreijer-Pierik opperde dat twintig procent van de Europeanen er last van kan hebben. “Ik spreek over moeders met kleine kinderen, ouderen die er heel veel moeite mee hebben, verpleegkundigen hebben ons geattendeerd”, getuigde de christendemocrate, die ook verwees naar Nederlandse cijfers die een stijging van het aantal verkeersdoden en hartaanvallen laten zien.

Stemming

De coalitie - die zelf geen voorkeur uitspreekt voor winter- of zomertijd - heeft nu voor het eerst een stemming over de kwestie uitgelokt. Het eindresultaat is voorlopig compleet onvoorspelbaar. Sommige Belgische leden peilen alvast op sociale media naar de mening van de burger.

Wat er ook uit de bus mag komen, het is de Europese Commissie die uiteindelijk beslist of een voorstel tot wijziging van de richtlijn op tafel ligt. Samen met een aantal collega’s vraagt Ivo Belet (CD&V) die Commissie in een alternatieve resolutie om eerst een diepgaande evaluatie te maken. Vorig najaar liet het dagelijks bestuur van de Europese Unie al verstaan dat ze de kwestie aan het onderzoeken is.