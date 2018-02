Opvallende beelden: windvlaag maakt duidelijk dat Trump bijna kaal is

Een video van president Donald Trump die aan boord gaat van zijn Air Force One doet veel stof opwaaien. En niet alleen stof. Op beelden is te zien hoe een windvlaag de sowieso al felbesproken presidentiële haardos in de war brengt, waardoor duidelijk wordt hoe kaal Trump echt is.

Het was journalist Ashley Feinberg die de opmerkelijke beelden op Twitter postte. Op de video is te zien hoe de president aan boord gaat van zijn vliegtuig. Hij wordt verrast door een stevige windstoot, die zijn haardos danig in de war stuurt. De wind waait zijn haar in twee als Mozes bij de rode zee, en ontbloot zo zijn schijnbaar kale schedel.

“Eerst dacht ik dat het niet echt kon zijn”, schreef Feinberg op Twitter. “Maar… Ik denk van wel.” Een fotograaf voor Getty kon op exact het juiste moment afdrukken, wat volgend plaatje opleverde.

De Britse krant The Guardian vroeg uitleg aan Alan Bauman, baas en oprichter van een haarkliniek. “Ik denk dat hij in het verleden enkele haartransplantaties heeft ondergaan aan het voorste deel van zijn haarlijn”, aldus de specialist. “Hij zoekt waarschijnlijk ook zijn toevlucht tot krachtige medicatie of zelfs tot een speciaal hoofddeksel voor lasertherapie. Hij gelooft ook dat Trumps haar “stevig uit zijn schedel groeit en zeker geen haarstukje is”. Al voegt hij er meteen aan toe “dat hij serieus wat haarspray gebruikt om zijn geliefde coupe te behouden.”