LIVE. Tweede procesdag Salah Abdeslam: advocaat Sven Mary blijft zijn cliënt verdedigen

In het Brusselse justitiepaleis heeft donderdag de tweede zittingsdag plaats in het proces over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst. Voorlopig lijkt die tweede dag opmerkelijk minder interessant voor de nationale en internationale pers. Dat heeft alles te maken met de afwezigheid van Abdeslam. De grote vraag voor aanvang van de zitting was of zijn advocaat, Sven Mary, hem in die omstandigheden nog kan en wil verdedigen. Ja, blijkt het antwoord. Mary blijft de advocaat van Abdeslam en zal vandaag pleiten.