Max Verstappen: "Na eerste F1-testdag zal ik weten waar ik sta"

Volgens Max Verstappen zal er al na een eerste dag testen met de nieuwe Red Bull F1-bolide veel geweten zijn over waar Red Bull en hijzelf zich bevinden.

Op 26 februari is het zover, dan gaat de eerste van twee wintertests van start. Volgens Max Verstappen zal er dan ook snel geweten zijn of Red Bull al dan niet over een goede wagen beschikt. Een goede betrouwbaarheid is echter cruciaal om de nieuwe bolide goed te leren kennen en hem uitvoerig te kunnen testen.

"Normaal krijg je tijdens het begin van het jaar een idee van waar je staat, maar dat is niet het doel," aldus Verstappen. "Het belangrijkste is dat de wagen betrouwbaar is tijdens het testen, dit zodat je een goed idee krijgt over de karakteristieken van de nieuwe wagen."

"Al tijdens de eerste dag testen weet je echter of het een goede wagen is of niet," besloot Verstappen.

Vorig jaar lagen de verwachtingen erg hoog bij zowel Verstappen als Red Bull. Allebei hadden ze gehoopt om in 2017 mee te kunnen strijden voor de titel. Dat bleek uiteindelijk helemaal niet het geval te zijn, al konden er wel enkele overwinningen behaald worden.

Grote vraag is nu uiteraard hoe competitief de opvolger van de Red Bull RB13 zal zijn. Verstappen en Red Bull willen dit jaar opnieuw op zijn minst overwinningen ambiëren, en bij voorkeur uiteraard ook strijden voor de titel.

"We moeten uiteraard nog afwachten en zien hoe competitief we met de nieuwe wagen en de nieuwe motor zijn," aldus Verstappen. "Als rijder moet je echter steeds vertrouwen in jezelf hebben."

In de aanloop naar de eerste testdag is het eerst nog aftellen naar de presentaties van de nieuwe F1-bolides, die gaan volgende week van start.

