Vlaming schrapt sprookjeshuwelijk in Colombia omdat verloofde wordt afgeperst

De politie van de Colombiaanse havenstad Cartagena is een onderzoek gestart nadat Antwerpenaar Kevin Wendum en zijn aanstaande Amerikaanse bruid Becky Stein in allerijl hun daar geplande sprookjeshuwelijk voor vierhonderd gasten hebben afgelast. De vrouw kreeg dreigberichten van guerrilla-beweging ELN: “Betaal 300.000 dollar. Opdat we uw veiligheid kunnen garanderen”, klonk het. Ze konden niet anders dan dit ernstig nemen, want het ELN heeft 3.000 ontvoeringen op zijn geweten.

Cartagena, een kuststad vol koloniale pracht en praal in Colombia, is het nieuwe Las Vegas voor trouwende Amerikanen. Ook de Antwerpse zakenman Kevin Wendum, die al enkele jaren in de States woont, en ...