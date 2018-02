Zeker 36 Vlaamse gemeenten scharen zich achter Statiegeldalliantie

Er hebben zich al 36 Vlaamse steden en gemeenten aangesloten bij Statiegeldalliantie, die de Vlaamse regering wil aanzetten tot de invoering van statiegeld op plastic drankflessen en blikjes. Dat blijkt uit cijfers die de organisatie zelf heeft bekendgemaakt. “We willen hiermee een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse regering”, zo klinkt het.

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, dat in november 2017 werd opgericht om te pleiten voor de invoering van statiegeld op het drankafval. Intussen maken steeds meer steden en gemeenten duidelijk dat ze achter die boodschap staan. Op 31 januari hadden zich al 36 Vlaamse gemeenten aangesloten, zegt woordvoerder Tom Zoete. Dat is een opmerkelijke stijging in vergelijking met een maand eerder, toen de teller nog op zeven stond.

“We zien heel veel nieuwe goedkeuringen binnenkomen”, zegt Zoete. Volgens hem zal het aantal ook blijven toenemen. “We hebben al weet van andere gemeenten die een aansluiting bij de Statiegeldalliantie hebben goedgekeurd. Maar we spelen op veilig en wachten altijd op een officiële bevestiging voor we daarover communiceren.”

Gent, Dendermonde, Tongeren, Hasselt, Veurne

Vandaag staan onder meer steden als Gent, Dendermonde, Tongeren, Hasselt en Veurne al op de lijst met partners. Daarnaast heeft het provinciebestuur van Limburg zich aangesloten. Voorts hebben verschillende ondernemingen, organisaties en festivals zich achter het initiatief geschaard, waardoor de alliantie in totaal 216 partners telt in Vlaanderen en Nederland.

“We willen hiermee aan de Vlaamse regering het signaal geven dat dit echt leeft bij de gemeenten. Zij moeten veel geld uitgeven aan het opruimen van zwerfvuil. Op deze manier geven we hen een stem”, verduidelijkt Zoete.

Een overleg met de Vlaamse regering staat evenwel niet op het programma van de Statiegeldalliantie. “Maar ik denk wel dat de boodschap stilaan binnenkomt bij de regeringspartijen”, luidt het. “Het feit dat deze oproep niet alleen komt van milieuorganisaties, maar ook van gemeenten en van middenveldorganisaties als Test-Aankoop en KVLV, geeft ook meer gewicht aan onze vraag.”