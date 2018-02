Verenigde Staten vallen regeringsgezinde troepen aan in Syrië

Het Amerikaanse leger heeft in Syrië een luchtaanval uitgevoerd op de regeringsgezinde strijdkrachten. Eerder hadden die een hoofdkwartier van de Syrische Democratische Krachten (SDF) aangevallen, zegt de door de VS aangevoerde coalitie tegen IS woensdagnacht.

De aanval vond woensdag plaats in de centrale Eufraatvallei. In het hoofdkwartier van de SDF bevonden zich ook soldaten van de coalitie tegen IS, klinkt het. De luchtaanval op de regeringsgezinde strijdkrachten zou een daad van zelfverdediging geweest zijn.

Het is de communicatielijn van de VS in Syrië dat ze zich buiten de burgeroorlog houden en slechts strijden tegen terreurbeweging IS. Maar vorig jaar al vielen ze meermaals regeringsgezinde milities aan. Telkens spraken ze over verdedigingsmaatregelen.

Koerden

Het VS-leger werkt in de strijd tegen IS samen met het verbond van de SDF, dat aangevoerd wordt door de Koerdische militie YPG.

Turkije is eind januari in Afrin, in het noorden van Syrië, een grote militaire operatie gestart tegen YPG. Voor de Turken zijn die Koerdische “Volksbeschermingseenheden” een verlengstuk van de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Als de Turkse operatie de Eufraat oversteekt, dan zijn ze niet meer ver verwijderd van de plekken waar de Amerikanen zich ophouden.