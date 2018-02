Indoor Red Lions spelen 3-3 gelijk tegen Iran op WK en houden hun lot in eigen handen

De Indoor Red Lions (FIH 16) hebben woensdagavond in Berlijn in hun tweede groepswedstrijd op het WK hockey indoor 3-3 gelijkgespeeld tegen Iran. Met één punt op zes blijven de Lions hun lot in eigen handen houden, met het oog op de kwartfinales. Donderdag spelen de Belgen tegen Rusland (om 14u30) en Zwitserland (om 20u40). Vrijdag wacht een confrontatie met Zuid-Afrika (9u45)

Na de tegenvaller in de eerste partij tegen Oostenrijk (2-7 nederlaag), speelden de Lions tegen Iran offensiever. België kwam dan ook op voorsprong via Cédric Charlier (2.). Vervolgens scoorde Iran twee maal via Norouzzadeh (4. en 15.), maar de troepen van bondscoach Alexandre de Chaffoy gaven niet op. Tom Boon (19.) maakte net voor rust gelijk uit een strafcorner.

Na rust kwam Iran opnieuw op voorsprong dankzij de onvermijdelijke Norouzzadeh( 33.), maar Boon redde een Belgische punt vijf minuten voor tijd, met een nieuw doelpunt uit strafcorner.

Oostenrijk, dat ook zijn tweede wedstrijd won tegen Zuid-Afrika (6-3), staat voorlopig alleen aan de leiding met het maximum van zes punten. Iran (4), Rusland (3) en Zwitserland (3) volgen, terwijl België (1) en Zuid-Afrika (0) de laatste plaatsen innemen.

De eerste vier teams van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die vrijdagavond op het programma staan. De halve finales zijn voor zaterdag, de finale staat op zondag geprogrammeerd.