Eline Berings wordt in Parijs 6e op 60m horden

Eline Berings is woensdag op de indoormeeting in Parijs zesde geworden op de 60m horden. De Gentse liep een tijd van 8.23. De zege was voor de Oekraïense Hanna Plotitsyna in 8.16.

In de reeksen was de 31-jarige Berings goed voor een chrono van 8.25. De hordeloopster is momenteel de enige Belgische atlete met het minimum voor het WK indoor begin maart in Birmingham op zak. De Europees kampioene van 2009 plaatste zich voor dat WK met een chrono van 8.12, twee honderdsten onder het WK-minimum, eind januari op de Vlaamse kampioenschappen in Gent.