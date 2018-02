Jordy Croux helpt Willem II voorbij VVV, Anderlecht-huurling Jorn Vancamp scoort tegen Ajax

Brussel - Op de 22e speeldag van de Nederlandse Eredivisie heeft Willem II zondagavond met 3-0 gewonnen van VVV Venlo. Ook Jordy Croux pikte een doelpuntje mee. Een scorende Jorn Vancamp ging met Roda met 2-4 onderuit tegen Ajax. Bram Castro kreeg zes doelpunten om de oren van degradatiekandidaat Breda.

Willem II ging tegen VVV met een voorsprong de rust in na een doelpunt van de Nigeriaan Bartholomew Ogbeche (44e). Diezelfde Ogbeche legde vlak na de rust af voor Ben Rienstra (49e), die de 2-0 tegen de netten duwde voor Willem II. Vier minuten later was de malaise compleet voor VVV. Toen onze landgenoot Jordy Croux zijn hoekschop in het pak mikte, ondervond de Venlo-defensie moeilijkheden om de bal weg te krijgen uit de eigen zestien. Croux (53e) trapte vanuit de hoek van het strafschopgebied raak en zette zo de 3-0, meteen ook de eindscore, op het bord. Croux stond 79 minuten op het veld. Aan de overkant mocht Leroy Labylle voor de laatste zeven minuten opdraven.

Willem II (14e met 20 punten) doet een goede zaak in het klassement en maakt een kloof van 4 punten met de degradatiezone. Venlo (9e met 29 punten) staat stevig in de middenmoot.

In het duel tussen NAC Breda en Heracles kregen Bram Castro en Dario Van den Buijs in de eerste helft doelpunten van Rai Vloet (4e) en Thierry Ambrose (18e) om de oren. Aan de overkant deed Vincent Vermeij (13e) Heracles met geen al te slecht gevoel de kleedkamers ingaan. In de 50e minuut diepte de Spanjaard Manu Garcia de score echter verder uit voor de thuisploeg. De tweede gele kaart voor Tim Breukers in de 74e minuut was de start van een doelpuntenkermis, waar Castro het slachtoffer van was. De Belgische doelman mocht zich nog tot drie maal toe omdraaien door doelpunten van Mitchell te Vrede (78e) en Mounir El Allouchi (81e en 83e). Zo las de eindstand 6-1. Bij Breda speelde Arno Verschueren 70 minuten. Lucas Schoofs speelde de volledige tweede helft mee. Aan de overkant begonnen Bram Castro en Dario Van den Buijs aan de wedstrijd. Die laatste werd tijdens de rust gewisseld voor zijn landgenoot Dries Wuytens.

Breda (15e met 19 punten) kan na de winst ademhalen. Het heeft 3 punten meer dan Twente, dat in de rode zone staat. Heracles blijft 12e met 24 punten.

Vancamp scoort voor Roda tegen Ajax

Degradatiekandidaat Roda JC, met Jannes Vansteenkiste en Maecky Ngombo in de basis, leek even voor een stunt te zorgen tegen Ajax. De Zweed Simon Gustafson duwde namelijk al na twee minuten spelen de 1-0 tegen de netten. Ajax nam echter al snel de teugels in handen en kwam nog voor de rust op voorsprong met doelpunten van Donny van de Beek (11e) en Hakim Ziyech (24e). Klaas-Jan Huntelaar maakte er in de 74e minuut 1-3 van. In de 80e minuut tikte onze landgenoot Jorn Vancamp nog de aansluitingstreffer in doel. Nog geen twee minuten later zette Huntelaar Roda definitief met de voeten op de grond: 2-4. Ngombo en Vansteenkiste speelden de wedstrijd uit voor Roda. Vancamp (75e) en Livio Milts (24e) vielen in.

Roda, dat voorlaatste is met 16 punten, ziet concurrent om het behoud NAC Breda uitlopen met 3 punten. Ajax is bovenaan de eerste achtervolger met 51 punten, oftewel 7 minder dan leider PSV (58 punten).