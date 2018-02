Nieuwe verliesbeurt voor Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met beperkte verliezen gesloten. Na sessies met flinke koersdalingen en enig herstel op dinsdag, blijft het sentiment dus in mineur. Grote blikvanger op Wall Street was technologiebedrijf Snap, vanwege een goed ontvangen cijferbericht. Beleggers verwerkten verder nog wat andere bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de min op 24.893,35 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,5 procent tot 2.681,66 punten. Schermenbeurs Nasdaq speelde 0,9 procent kwijt tot 7.051,98 punten.

Snap, bekend van de Snapchat-app, won bijna 48 procent. Het bedrijf zag het aantal gebruikers opvallend groeien. Ook werd er meer geld binnengehaald met de verkoop van advertenties.

De olieprijzen gingen omlaag na nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 2,7 procent goedkoper op 61,67 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 65,40 dollar per vat. De euro was 1,2271 dollar waard, tegen 1,2280 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.

(belga)