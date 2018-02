Ruud Vormer verkozen tot Gouden Schoen 2017

Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer heeft de Gouden Schoen 2017 gewonnen. Hij kreeg in de tweede stemronde meer stemmen dan Anderlecht-spelers Leander Dendoncker en Youri Tielemans. Die laatste won de eerste stemronde en eindigde als tweede. Ruud Vormer is de eerste Nederlander die de Gouden Schoen wint sinds Robbie Rensenbrink in 1976.

De 29-jarige middenvelder van competitieleider Club Brugge was als gedoodverfd topfavoriet naar Brussel afgezakt en haalde het in de verkiezing van voormalig Anderlecht-aanvoerder Youri Tielemans en Leander Dendoncker, de huidige kapitein bij paars-wit. Vormer is zo de derde Nederlander op de erelijst, na Johan Boskamp (1975) en Rob Rensenbrink (1976). Hij is ook de vijftiende buitenlander die het gouden kleinood in ontvangst mocht nemen.

Foto: Photo News

De uitslag:

1. Ruud Vormer: 240 punten

2. Youri Tielemans: 182 punten

3. Leander Dendoncker: 172 punten

4. Hans Vanaken: 126 punten

5. Ryota Morioka: 78 punten

6. Sofiane Hanni: 39 punten

7. Alejandro Pozuelo: 36 punten

8. Cristian Benavente: 33 punten

9. Kaveh Rezaei: 33 punten

10. Henry Onyekuru: 25 punten

Trainer van het jaar: Felice Mazzu

Charleroi-trainer Felice Mazzu kreeg de prijs voor trainer van het jaar. De 51-jarige coach van Charleroi haalde het met 335 punten van Club Brugge-trainer Ivan Leko (218) en voormalig Anderlecht-coach René Weiler (202). Op de erelijst volgt hij voormalig Club Brugge-coach Michel Preud’homme op, die zich in het Jan Breydelstadion onsterfelijk had gemaakt door blauw-zwart de eerste landstitel sinds 2005 te bezorgen.

Gouden Schoen bij de vrouwen: Janice Cayman

Janice Cayman won de Gouden Schoen bij de vrouwen. De 29-jarige Cayman, aanvalster bij het Franse Montpellier, haalde het ietwat verrassend met 216 punten van Tessa Wullaert (183), de winnares van de editie van vorig jaar. Zij schreef toen geschiedenis, want het was de eerste keer dat de prijs uitgereikt werd. Davina Philtjens eindigde op de derde plaats. In de WK-kwalificatiecampagne is Cayman momenteel Belgisch topschutter.

Doelman van het jaar: Lovre Kalinic

Lovre Kalinic is woensdagavond op de 64e editie verkozen tot ‘Doelman van het Jaar’. De 27-jarige Kalinic haalde het in de verkiezing, die voor het eerst werd georganiseerd voor een livepubliek met daarin ook betalende toeschouwers, van Anderlecht-sensatie Frank Boeckx - goed voor de comeback van het jaar - en Charleroi-doelman Nicolas Penneteau. Op de erelijst volgt hij voormalig Club Brugge-doelman Ludovic Butelle op. De Fransman keerde tijdens de voorbije wintermercato terug naar zijn vaderland.

Beste Belg in het buitenland: Eden Hazard

Chelsea-speler Eden Hazard kreeg de prijs voor Beste Belg in het buitenland. De 27-jarige Hazard haalde het in de verkiezing met 326 punten nipt van Kevin De Bruyne (315), die de vorige twee edities telkens won. Napoli-vedette Dries Mertens strandde met 270 punten op de derde plaats, de weelde is groot momenteel bij de Rode Duivels. Op de erelijst volgt Hazard Kevin De Bruyne op.

Belofte van het Jaar: Henry Onyekuru

Henry Onyekuru werd verkozen tot Belofte van het Jaar. Hij haalde het met 219 punten voor KV Mechelen-speler Hassane Bandé (162) en Landry Dimata (128). Anderlecht-speler Onyekuru was zelf niet aanwezig op het gala, de prijs werd dan ook in ontvangst genomen door zijn ploegmaat Leander Dendoncker. De Nigeriaan herstelt op dit moment bij moederclub Everton van een zware knieblessure. Onyekuru volgt Leon Bailey op, vorig jaar bij Genk en nu aan de slag bij Bundesliga-club Leverkusen.

Doelpunt van het Jaar: Ivo Rodrigues

Het doelpunt van Antwerp-winger Ivo Rodrigues in de wedstrijd op bezoek bij KV Oostende werd verkozen tot Doelpunt van het Jaar. Het doelpunt haalde het van treffers van Yuya Kubo en Ruud Vormer. Vorig jaar scoorde toenmalig Genkenaar Wilfred Ndidi het mooiste doelpunt van het jaar. De trofee werd deze keer uitgereikt door Irena Strinic, de weduwe van de betreurde Josip Weber, die drie maanden geleden overleed aan de gevolgen van kanker.