Europees avontuur Bergen kent einde na nederlaag tegen Groningen

Groningen heeft woensdagavond op de laatste speeldag van de groepsfase de Europese droom van Bergen definitief aan diggelen geslagen. De Groningenaren wonnen thuis met 96-72. Bergen eindigt zo als laatste in groep I.

Dankzij een uitstekende Chris Jones, die 14 punten maakte in de eerste periode, stond Bergen na twintig minuten spelen nog op gelijke hoogte met de tegenstander. De “Vossen” gingen de kleedkamers in met een te overbruggen achterstand van 5 punten (47-42).

In de tweede helft dan werd het moeilijker voor de jongens van Daniel Goethals. Nadat ze het derde kwart met 19-11 verloren hadden, kregen de Henegouwers 30-19 om de oren in de laatste tien minuten, hetgeen resulteerde in een eindscore die 96-72 bedroeg.

Om een vervolg aan het Europese avontuur te breien, had Bergen de top 2 van zijn groep moeten halen. De club uit Henegouwen strandde echter op de vierde plek. Door de uitschakeling kan Bergen zich focussen op de finale van de Beker van België, op 11 maart tegen Oostende.