Parlementair onderzoek naar gaswinning in Nederland op de lange baan

Een parlementair onderzoek naar de gaswinning in Groningen in het noorden van Nederland zal er ooit komen, maar niet nu. De meeste partijen in het parlement zeiden woensdag dat nu een onderzoek houden de afwikkeling van schademeldingen en het verlagen van de gaswinning zou hinderen.

Sandra Beckerman van de SocialistIsche Partij (SP) en Liesbeth van Tongeren van GroenLinks willen allebei dat de gaswinning eens grondig onder de loep wordt genomen. Volgens hen is daar maar één middel geschikt voor.

“Dit zijn vragen die alleen bij een parlementaire enquête kunnen worden beantwoord”, zei van Tongeren tijdens een debat.

Nu er schot zit in het dossier - er is een nieuw schadeprotocol en de regering wil zo snel mogelijk de gaswinning terugdraaien - vrezen Kamerleden dat partijen als de Nederlandse Aardolie Maatschappij zich zullen ingraven als ze zich moeten verantwoorden in het parlement. Dan blijven de slachtoffers in Groningen met lege handen achter, zo redeneerden beide politica .

Ook Agnes Mulder van het christendemocratische CDA en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie, tot de totstandkoming van de regering nog pleitbezorgers van een onderzoek, vinden het er nu niet het moment voor.

Gedurende het debat viel verantwoordelijk minister Eric Wiebes van Economische Zaken veel lof ten deel voor zijn optreden in het Groningen-dossier, maar het parlement zat ook nog met veel vragen.

