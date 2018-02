Directie Carrefour verlangt meer polyvalentie van werknemers

Brussel - De directie van Carrefour België zal van de werknemers in haar supermarkten voortaan meer polyvalentie verlangen. Dat heeft Myriam Delmée van de Franstalige socialistische vakbond SETCa woensdagavond gezegd na een ondernemingsraad, waar de vakbonden meer toelichting kregen bij de herstructureringsplannen van de directie. De bonden hebben hun twijfels.

Volgens Delmée zou de polyvalentie ertoe kunnen leiden dat kassiersters meer afwisselende taken moeten doen. De vakbonden stellen zich vragen bij die diversificatie en de winst op het vlak van rentabiliteit die eruit zou voortvloeien.

De ondernemingsraad woensdag verliep in een zeer gespannen klimaat, aldus de vakbondsvrouw. Op de zowat honderd aan de directie voorgelegde vragen kregen ongeveer dertig een antwoord.

Baptiste van Outryve, woordvoerder van Carrefour, zegt dat de vakbonden woensdag een antwoord hebben gekregen op alle vragen die op de agenda stonden. “Op alle andere vragen krijgen ze een antwoord tegen de volgende ondernemingsraad”, aldus de woordvoerder.

Van Outryve zegt ook “verbijsterd” te zijn over de reactie van de Franstalige vakbondsvrouw op de plannen voor meer polyvalentie. “Dat werd aan de vakbonden vorige week al toegelicht”, zegt hij, verwijzend naar de berichtgeving dat Carrefour België de komende jaren self-checkout kassa’s zal installeren in al haar hypermarkten. “Andere taken kunnen ook voor meer afwisseling zorgen”, aldus van Outryve.

Delmée toonde zich woensdagavond nog ontgoocheld over de verduidelijkingen die de bonden hadden gevraagd over de commerciële strategie van Carrefour. “Ze hebben een zeer zwakke positie. We hebben niks nieuws daarover vernomen.”

Op 21 en 26 februari zijn er opnieuw ondernemingsraden bij Carrefour.

De winkelketen kondigde vorige maand aan dat er in België meer dan 1.200 banen bedreigd zijn. De groep wil twee hypermarkten sluiten, een aantal andere moet afslanken.

