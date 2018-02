AEK wipt Olympiakos-Belgen uit Griekse Beker

In de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Griekse beker heeft Olympiakos woensdagavond met 2-1 verloren op het veld van rivaal AEK Athene. De heenwedstrijd eindigde met een doelpuntenloos gelijkspel, waardoor AEK doorgaat naar de halve finale.

De twee clubs stonden afgelopen zondag nog oog in oog met elkaar voor een competitieduel. Toen gaf Olympiakos in de laatste tien minuten zijn voorsprong uit handen en eindigde de wedstrijd met 1-2 in het voordeel van AEK.

Bij de herkansing telde Olympiakos met Guillaume Gillet, Kevin Mirallas en Silvio Proto drie Belgen in de basis. Die laatste slikte in de 57e minuut een doelpunt van Lazaros Christodoulopoulos. In de 73e minuut verdubbelde de Argentijn Sergio Araujo de score voor Athene. Het late doelpunt van Panagiotis Tachtsidis (83e) bracht geen zoden aan de dijk voor Olympiakos, dat strandde in de kwartfinales. Mirallas en Proto maakten de 90 minuten vol bij de bezoekers. Gillet werd in de 65e minuut naar de kant gehaald voor Vadis Odjidja-Ofoe.