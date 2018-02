Oostende klopt Aris Saloniki (66-70) en wordt heropgevist in de Europe Cup

Ondanks een dramatisch matchbegin is BC Oostende erin geslaagd een overwinning te pakken bij Aris Saloniki (66-70) op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League. Het is voor de kustploeg de zesde Europese zege. Oostende beëindigt groep D daarmee als zesde, voldoende om opgevist te worden in de Europe Cup.