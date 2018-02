Arthur Van Doren, de beste hockeyer ter wereld, verlaat België voor absolute topploeg

Arthur Van Doren zal op het einde van het seizoen Dragons, “de club van zijn hart”, ruilen voor het Nederlandse Bloemendaal. De beste speler ter wereld van 2017 speelde sinds zijn vijftiende voor het team uit Brasschaat.

De 23-jarige Van Doren won met de Red Lions zilver op de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en op het EK in 2013. Met Dragons werd hij meervoudig Belgisch kampioen.

Van Doren vervoegt bij Bloemendaal zijn collega-Red Lion Manu Stockbroekx. Ook Thomas Briels is in Nederland aan de slag, bij Oranje Rood. Zijn nieuwe club Bloemendaal telt op haar palmares veertien Nederlandse titels, drie Europabekers en twee titels in de Euro Hockey League.

Dragons reageerde via een persbericht op het vertrek van Van Doren. “Voor Dragons is het vertrek van Arthur een zware aderlating. Het kwam voor de club echter niet als een verrassing en daarom zijn er reeds een aantal opties voor vervanging en hoopt de club die op korte termijn wereldkundig te kunnen maken. Dragons gaat zich met Arthur nu voorbereiden voor de clash van 31 maart tegen - nota bene - Bloemendaal in de Euro Hockey League.”

“Een stap vooruit, maar een moeilijke beslissing”

“Ik zat er al een tijdje aan te denken om in Nederland te gaan spelen,” legde de Red Lion uit aan Belga. “Het was ongetwijfeld een moeilijke beslissing. Ik denk dat ik alles wat ik kon geven heb gegeven aan mijn club. We hebben prachtige momenten beleefd en ik heb me steeds voor 100% ingezet. Ik heb nu de kans om bij Bloemendaal te spelen. Ik geloof dat de overstap mij tal van groeimogelijkheden zal bieden. Ik ben ervan overtuigd dat dit een stap vooruit is. Ik wil mezelf bewijzen in een andere competitie, temidden van een andere cultuur en andere spelers,” voegde de vice-Europees en -Olympisch kampioen er nog aan toe.

“Alles valt in zijn plooi. Ik wilde blijven groeien en wilde niet in een comfortzone vast komen te zitten,” concludeerde Van Doren. Bij Bloemendaal komt de Red Lion onder de hoede van coach Michel van den Heuvel te staan. Van den Heuvel is de assistant-coach van de Belgische nationale hockeyploeg.