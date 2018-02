Gaviria pakt tweede etappezege op rij in de Colombia Oro y Paz

Oostende - De Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) heeft woensdag, na de eerste etappe, ook de tweede rit in de Colombia Oro y Paz (2.1) op zijn naam geschreven. Na 183,4 kilometer in en om Palmira was Gaviria sneller dan zijn landgenoot Juan Sebastian Molano (Manzana Postobon) en de Italiaan Matteo Malucelli (Androni-Sidermec).

In het algemeen klassement behoudt Gaviria zijn leidersplaats. De topsprinter telt elf seconden voorsprong op Molano en negentien eenheden op Malucelli.

Voor Gaviria is het de derde overwinning dit jaar. Eerder won hij al de openingsrit in de Ronde van San Juan (2.1) in Argentinië, die hij overigens niet uitreed. In de vierde etappe gooide hij de handdoek in de ring na een val.

Donderdag wacht de renners in de derde etappe, 163,2 kilometer tussen Palmira en Buga, een opnieuw overwegend vlakke etappe.

De eerste editie van de Colombia Oro y Paz eindigt zondag met de zesde rit, die van Armenia naar Manizales leidt over 187,8 bergachtige kilometers.