Pilootproject in Limburg: speciale crisisopvang voor honden van kansarmen

Hasselt / Genk -

Eind dit jaar moet er in Midden-Limburg een crisisopvang voor honden zijn. De vzw Beestig Wijs werkt aan een plan om ervoor te zorgen dat honden waarvan de kansarme baasjes tijdelijk niet meer in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen, een vangnet hebben. De opvang zou kunnen in hondenpensions, het asiel maar ook binnen de organisaties die met kansarmen werken. De provincie gaf al 12.000 euro om het project te ondersteunen.