Limburgers: "We krijgen hier nogal grellige verwondingen te zien. Niet altijd voor gevoelige kijkers"

Neerpelt / Bocholt - U krijgt vandaag twee wereldburgers voor de prijs voor een. Kan ook moeilijk anders, want schoolvriendinnen Mien Vaes (23) en Marijke Thonissen (22) steken sinds oktober in Gambia samen de handen uit de mouwen voor hun zelf gerealiseerd project ‘Leetulor’. Vrij vertaald: honingzalf. Met die zalf doen de inmiddels afgestudeerde verpleegkundigen op een duurzame manier aan wondenzorg in het kleinste land op het Afrikaanse continent. “Niet normaal wat we hier allemaal te zien krijgen. Onlangs hebben we nog een baby verzorgd dat met zijn hoofdje in een houtvuur gevallen was.”

Terwijl in België de temperatuur met het vriespunt flirt, klimt het kwik in Gambia vlot boven de 30 graden. “En toch is hier nu ook winter,” zeggen de twee jonge vrouwen die me met de ...