Leerling aangerand tijdens bosklassen in Durbuy, ouders kwaad dat er niet werd ingegrepen

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar zedenfeiten op een minderjarige leerling van de gemeenteschool van Vorst. Die werd aangerand tijdens bosklassen in de buurt van Durbuy. Toch stuurde de school nadien nog een andere klas naar hetzelfde domein. “Onbegrijpelijk”, zeggen de ouders nu aan RTBF.

Dinsdagavond vond op het gemeentehuis van Vorst een crisisvergadering plaats met ouders en directie van de school. Een honderdtal ouders had net het nieuws vernomen dat een leerling zou zijn aangerand tijdens de bosklassen. Dat gebeurde al in november 2017, maar de ouders werden pas nu op de hoogte gebracht, weet de Franstalige openbare omroep.

De ouders verwijten de schooldirectie vooral dat ze nadien nog een tweede klas naar hetzelfde domein la Palogne in Ferrières, bij Durbuy, liet gaan, ondanks de waarschuwingen van de ouders van het slachtoffer. “Ze hebben onze kinderen in gevaar gebracht door hen naar een domein te sturen waar mogelijk een pervert rondloopt. Het ergste is dat de school dat wist maar zweeg”, zei Denis Capece, een van de ouders na afloop.

Zware inschattingsfout

Burgemeester Marc-Jean Ghyssels (PS) van Vorst geeft toe dat het geen goed idee is geweest en dat er een zware inschattingsfout is gemaakt. “Maar met de informatie waarover we toen beschikten, was er geen echte reden om de bosklassen te annuleren of uit te wijken naar een andere plaats.”

Het Brussels parket bevestigt dat het een onderzoek naar zedenfeiten is gestart, maar blijft voorzichtig. “We kunnen nog niet zeggen of de dader iemand uit de schoolomgeving is, of iemand van het domein”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket dat nauw samenwerkt met de lokale politie van Ferrières, in de provincie Luik.

Over het slachtoffertje zelf of over de omstandigheden van de feiten worden geen verklaringen afgelegd. Ook over de leeftijd van het slachtoffer is niets bekend. Maar het zou om een jong meisje gaan.

Ecolo heeft de zaak op de agenda van de volgende gemeenteraad laten plaatsen en wil de burgemeester er over aan de tand voelen.