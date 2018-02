Charlotte Anne Bongaerts, harde tante in ‘Gent West’: “Ik heb er geen moeite mee om uit te dagen”

Actrice Charlotte Anne Bongaerts (28) kreeg nooit de acteerkansen waar ze op hoopte. En net toen ze beslist had het acteren voor bekeken te houden, kreeg ze de rol van Sam in ‘Gent West’, de VIER-serie die woensdag van start ging. “Dat is zo’n beetje de rode draad in mijn leven: de dingen waarvoor ik écht wilde gaan, lukten nooit”, zegt ze. “Tot ik ze losliet. Met deze rol heb ik mijn droom waargemaakt, laat me nu maar even genieten.”

Een tv-serie over een vrouwengevangenis, dan kom je al snel uit bij ‘Orange Is The New Black’, maar ‘Gent West’ is een remake van het Australische ‘Wentworth’. Of, ...