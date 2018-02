Evy Gruyaert is tevreden: “Hoe ouder, hoe beter je in je vel zit. Al spant het minder dan vroeger!”

Niet weinig mensen dachten dat de carrière van Evy Gruyaert (38) een stille dood zou sterven toen ze in 2013 vriend en vijand verraste door de overstap naar VIER te maken. Maar zie: binnenkort viert ze al haar vijfjarig jubileum bij de zender. De Oost-Vlaamse zegt dat haar leven de laatste jaren mooi in de plooi is gevallen. “Met een zoon en een dochter erbij is mijn koningswens uitgekomen”, aldus Evy. “Kinderen opvoeden is ook hard labeur. Maar als je met de juiste partner dat avontuur kan aangaan, heb je daarover weinig te klagen.”