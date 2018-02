Brussels Airlines valt terug op vier Kinshasa-vluchten per week door politieke onrust

Brussel - Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines vliegt voortaan nog maar vier keer per week naar de Congolese hoofdstad Kinshasa, in plaats van elke dag. Ze werd daartoe verplicht door de Congolese luchtvaartautoriteit.

De beslissing hing al in de lucht, maar Brussels Airlines mocht dagelijks blijven vliegen zolang het nieuwe vluchtschema niet was goedgekeurd in Congo. Dat is nu gebeurd: vanaf vandaag/woensdag zullen er maar vier vluchten per week plaatsvinden, op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

“De vlucht van morgen/donderdag is de eerste die geschrapt wordt”, bevestigt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. Het is niet duidelijk hoe lang de maatregel zal duren, maar minstens tot het einde van het winterseizoen (eind maart) zullen er maar vier vluchten per week plaatsvinden.

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat de beperking van het aantal vluchten buiten haar wil om werd opgelegd. Passagiers die hadden geboekt op een vlucht die wordt geschrapt, zullen gecontacteerd worden. De bestemming Luanda (Angola), die in combinatie met Kinshasa wordt aangevlogen, blijft voorlopig gegarandeerd.

De Congolese luchtvaartautoriteit sprak officieel van een “gebrek aan wederkerigheid in de uitbating van luchtvaartdiensten” tussen België en Congo, maar achter de beslissing gaan vermoedelijk politieke motieven schuil. De relaties tussen België en het regime van president Joseph Kabila zijn de voorbije maanden fel verslechterd. Zo is het consulaat-generaal van België in Lubumbashi voor onbepaalde tijd gesloten, terwijl de Congolese regering heeft beslist om haar consulaat in Antwerpen te sluiten.