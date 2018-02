76 gedetineerden moeten in gevangenis van Hasselt op een matras op de grond slapen

Brussel / Hasselt - Liefst 125 gedetineerden moeten momenteel op een matras op de grond slapen. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) woensdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Annick Lambrecht (sp.a). Opvallend is dat er in Hasselt sprake is van 76 gedetineerden, onder wie negen vrouwen. De minister zegt alles in het werk te stellen om op redelijk korte termijn extra capaciteit te voorzien.

Lambrecht polste eerder al naar het fenomeen in de gevangenis van Brugge, maar wilde woensdag weten of er ook elders gedetineerden op een matras op de grond moeten slapen. Dat blijkt dus het geval te zijn in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Ieper, Marche en Nijvel. Alles samen gaat het om 125 gedetineerden: 107 mannen en 18 vrouwen.

“Ik betreur met u dat er in verschillende gevangenissen momenteel inderdaad gedetineerden op een matras op de grond slapen”, stelde minister Geens. “Ik doe er alles aan opdat op redelijk korte termijn extra capaciteit beschikbaar wordt in de bestaande inrichtingen om hieraan te verhelpen”.

Hij legde uit dat in Brugge twee secties onbeschikbaar zijn wegens personeelsgebrek. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen om extra opnamecapaciteit te creëren in de gevangenissen van Beveren en Leuze. Ook is onlangs de renovatie van een zeventigtal cellen in de gevangenis Leuven-Centraal afgerond.