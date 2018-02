Een trucker heeft woensdag rond 15.30 uur een klapband gekregen op de E313. Het ongeval gebeurde op een brughelling richting Antwerpen, tussen Herentals-Industrie en Grobbendonk. De hinder is groot.

De trekker-oplegger ging van de weg af en kantelde over de vangrail. De gekantelde oplegger was volgeladen met dozen poeder en werd bovenop de talud tegengehouden door bomen in de berm.

De trucker bleef ongedeerd. Het ongeval zorgt voor files van meer dan tien kilometer in beide richtingen.

Foto: HO

