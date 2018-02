Koudste nacht van de winter op komst en mogelijk ook sneeuw in Vlaanderen

Het kan woensdagnacht onder een fonkelende sterrenhemel flink afkoelen. Met minima rond - 5 graden in Vlaanderen wordt het zelfs de (voorlopig) koudste nacht van de winter. Vanaf vanavond tot vrijdagnacht houdt het KMI over het ganse land trouwens code geel aan, wat betekent dat er gladheid op de grond wordt verwacht.

Woensdagnacht mogen we dan wel bibberen in Vlaanderen, in Wallonië duikt het kwik nog heel wat dieper onder nul. Zo liggen de minima tussen -5 en -10 graden ten zuiden van Samber en Maas. Maar dat is lang niet de koudste nacht die we ooit in België zullen gehad hebben. Zo werd in 1895 de laagste minimumtemperatuur gemeten: -15,3 graden Celsius.

Donderdag wisselen zonnige en bewolkte perioden elkaar af. De maxima liggen rond -1 graad in de Hoge Venen, rond +4 graden in het centrum en rond +5 graden aan zee. De wind waait zwak uit zuid tot zuidwest en in het zuidoosten van het land meestal uit veranderlijke richting.

Sneeuw op komst

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag verschijnt er geleidelijk veel hoge bewolking. In het westen van het land neemt ook de lage bewolking toe en misschien kan er op het einde van de nacht al wat sneeuw vallen aan de kust. De minima liggen rond -9 graden in de Hoge Venen, rond -1 of -2 graden in het centrum en rond 0 of -1 graad aan zee. De wind draait naar het zuiden en neemt overal toe van zwak naar matig.

Vrijdagochtend is het al zwaarbewolkt over het westen van het land met een neerslaggebied dat zich heel langzaam van west naar oost over het land verplaatst. Aanvankelijk valt er sneeuw of smeltende sneeuw, in het westen later overgaand in regen. In het centrum van het land wordt dat sneeuw en later soms smeltende sneeuw. In het oosten zijn er eerst nog opklaringen en daar komt de sneeuwzone maar aan in de loop van de namiddag. Op het einde van de dag bereiken we temperaturen tot 4 of 5 graden aan de kust, 0 of 1 graad in het centrum en in de Ardennen blijft het licht vriezen. De wind waait matig, eerst uit het zuiden, later draaiend naar zuidwest en west.

Ook zaterdagmorgen is er nog kans op sneeuw of winterse neerslag. In de loop van de dag wordt het droog met opklaringen maar in het zuidoosten blijft de kans op enkele sneeuwbuitjes. Maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 5 graden in het westen. De wind is zwak of matig, eerst nog uit westelijke richtingen, later draaiend naar het zuiden.

Code geel

Omdat er (lokaal) kans is op gladde wegen, houdt het KMI vanaf woensdagavond 22 uur tot vrijdagnacht 1 uur code geel aan. “Er wordt gladheid op de grond verwacht: ofwel door enkele centimeters verse sneeuw, ofwel lokaal aanvriezende (mot)regen of wel door verspreide rijm- of ijsplekken. Deze situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk zich te verplaatsen. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden. Hou daarom voldoende afstand en matig uw snelheid in het verkeer”, klinkt het bij het KMI.