Vlaams Vredesinstituut neemt deradicaliseringsbeleid van ‘risicogemeente’ Maaseik onder de loep

Brussel / Maaseik - Het Vlaams Vredesinstituut gaat het deradicaliseringsbeleid in negen Vlaamse ‘risicogemeenten’, waaronder Maaseik, Vilvoorde, Antwerpen en Gent onder de loep nemen. Het onderzoek is woensdagmiddag voorgesteld in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering in het Vlaams parlement en moet tegen eind dit jaar af zijn.

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) maakte meer dan twee jaar geleden middelen vrij om negen steden en gemeenten met een ‘acute radicaliseringsproblematiek’ te ondersteunen. Vilvoorde, Antwerpen en Gent kregen de grootste bedragen, maar ook Maaseik, Aalst, Oostende, Mechelen, Menen en Zele kregen een financieel duwtje in de rug om de radicalisering aan te pakken.

Het Vlaams Vredesinstituut heeft nu de opdracht gekregen om te evalueren wat er met dat geld gebeurt, en voorstellen te doen over hoe het beter kan. De focus ligt op de negen risicogemeenten, maar ook andere regio’s in Vlaanderen zullen geïntegreerd zijn, beloofde Lore Colaert, die het onderzoek leidt. De ‘risicogemeenten’ zijn namelijk geselecteerd omdat ze zelf hadden aangegeven een verhoogd risico te lopen: een overkoepelende risico-analyse is er volgens Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) nooit echt geweest. Het Vlaams Vredesinstituut neemt ook dat aspect mee in de evaluatie.

Het rapport en een bijbehorend advies moeten eind dit jaar klaar zijn.

Net vandaag/woensdag raakte bekend dat de deradicaliseringsambtenaar in Zele nog geen enkel dossier over geradicaliseerde jongeren heeft geopend. Over de situatie in de andere betrokken steden en gemeenten, is niets geweten.