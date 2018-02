Wat mogen we van Belgen verwachten op Winterspelen? Twee bronzen medailles (volgens de statistieken)

België mag tijdens de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang rekenen op twee bronzen medailles, veroverd door snowboarder Seppe Smits en snelschaatser Bart Swings. Dat voorspelt althans Gracenote op basis van wereldwijd geleverde prestaties in de afgelopen maanden. Begin november stelde het sportstatistiekenbureau nog dat Smits goud zou pakken en Swings op een bronzen medaille mocht rekenen.

Twee dagen voor de openingsceremonie in Pyeongchang heeft Gracenote de laatste versie van zijn virtuele medailletabel gepubliceerd. België is daarin terug te vinden op de 26e plaats.

Seppe Smits werd in maart 2017 in het Spaanse Sierra Nevada voor de tweede keer wereldkampioen in de slopestyle, een olympische discipline.

Foto: BELGA

Samen met Bart Swings kan hij in de voetsporen treden van Bart veldkamp. De tot Belg genaturaliseerde Nederlandse schaatser werd in 1998 in Nagano derde op de 5.000 meter. Veldkamp zorgde voor het laatste Belgische eremetaal op de Winterspelen.

Foto: BELGA

Het klassement van Gracenote wordt aangevoerd door Noorwegen met 41 medailles (13x goud, 13x zilver, 15x brons). Daarna volgt Duitsland met 39 medailles, met een verbluffende bijdrage van Laura Dahlmeier. De biatlete zou voor zes gouden medailles zorgen. De Verenigde Staten (29 medailles) vervolledigen de top drie.