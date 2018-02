Rebellen in Zuid-Soedan laten meer dan 300 kindsoldaten vrij

Rebellengroepen in Zuid-Soedan hebben meer dan 300 kindsoldaten vrijgelaten. De 224 jongens en 87 meisjes werden woensdag door twee bewapende groepen in Yambio in het zuidwesten van het land overgedragen aan de autoriteiten en hulporganisaties, aldus de VN-missie in Zuid-Soedan. Naar verluidt zouden in de komende weken nog kindsoldaten vrijgelaten worden, wat het totaal uit de regio Yambio op 700 zou brengen, 563 uit de troepen van president Salva Kiir en 137 van de rebellengroep rond ex-vicepresident Riek Machar.

In de burgeroorlog in het Oost-Afrikaanse land zetten de rebellengroepen sinds 2013 kinderen in. Velen moeten vechten, anderen worden als kok, spion of bode ingezet of moeten als seksslavin fungeren. Volgens de VN-Kinderrechtenorganisatie behoren momenteel in Zuid-Soedan rond de 19.000 kinderen tot gewapende groepen. De VN-missie probeert ook in andere regio’s, meer bepaald in het oosten en het noorden van het land, de vrijlating van kindsoldaten te bemiddelen.

Organisaties helpen de kinderen zich weer te integreren. World Vision bijvoorbeeld zal woensdag naar eigen zeggen vrijgelaten kinderen naar hun families terugbrengen of pleeggezinnen voor hen zoeken. Ze worden psychologisch behandeld en krijgen een school- of beroepsopleiding. “Het is belangrijk dat de kinderen een toekomstperspectief hebben, in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en zo niet meer gedwongen om als soldaat aan de slag te gaan”, zei Mesfin Loha, leider van World Vision in Zuid-Soedan.