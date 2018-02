Schulz treedt af als voorzitter van de Duitse SPD, fractieleidster Andrea Nahles volgt hem op

Martin Schulz zal aftreden als voorzitter van de sociaaldemocratische partij SPD, nu de gesprekken over een nieuwe Duitse regering zijn afgerond. Hij wordt opgevolgd door fractieleidster Andrea Nahles. Dat is vernomen uit partijkringen.

Schulz zal als minister van Buitenlandse Zaken in het nieuwe kabinet van bondskanselier Angela Merkel (CDU) zetelen. Van de gewezen voorzitter van het Europese Parlement wordt nu verwacht dat hij de Duitse bijdrage tot de Europese hervorming helpt vormgeven. Uit peilingen bleek dat een meerderheid van de Duitsers gekant is tegen een portefeuille voor Schulz in de nieuwe regering. Zelf had hij eerder uitgesloten te zullen zetelen in een kabinet van Merkel.