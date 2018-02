Genk -

De Bulgaarse politie heeft zondag aan de grens met Turkije een Rolls Royce Sedan Ghost in beslag genomen. Het zou gaan om het persoonlijk luxevoertuig van S.M. uit Genk, de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige mazoutfraude. De man staat internationaal geseind, maar is nog steeds voortvluchtig.