Arco-gedupeerden dagen premier voor de rechter

De Arco-gedupeerden eisen hun volledige kapitaal terug. Dat doen ze door de regering te dagvaarden en zelfs een gerechtsdeurwaarder naar premier Charles Michel (MR) te sturen. Dat zegt VTM Nieuws.

“Het blijft onze ambitie om een oplossing te hebben”, klonk het eerder deze week bij premier Charles Michel. De federale regering liet toen ook weten dat ze over een maand beslist wat er met de beursgang van Belfius gebeurt.

De premier wil niet gezegd hebben dat de twee dossiers gekoppeld zijn. “Ik ben genuanceerd. Het zou beter zijn om een oplossing te hebben en we zullen de komende weken gebruiken om die oplossing te zoeken”, zei de premier. “Maar ik ben zeer voorzichtig, want er is nog een dialoog met de Europese Commissie en andere actoren die een rol kunnen spelen”. Met die andere spelers doelt Michel naar eigen zeggen niet enkel op de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net.

Arco was de investeringsmaatschappij van het voormalige ACW, het Algemeen Christelijk Werknemersverbond, dat nu Beweging.net is geworden. Toen Dexia failliet ging in 2011, ging ook Arco ten onder omdat het een belangrijke aandeelhouder was. Ook de Acro-coöperanten verloren hun geld, dat ze tot op vandaag nog steeds niet teruggevorderd kregen.