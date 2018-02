Jarige Viviani wint tweede chaotische sprint in Dubai, Kittel stelt opnieuw teleur

#Lastkm of #DubaiTour Stage 2: @EliaViviani wins a crazy sprint. 2nd win of the season for the rider of @QuickStepTeam . @GroenewegenD was so close at the end. pic.twitter.com/3NsZbig6ky

Elia Viviani heeft woensdag de tweede rit in de Ronde van Dubai gewonnen. De 190 kilometers tussen Dubai en Ras al Khaimah waren op maat geschreven van de sprinters en een massasprint was onvermijdbaar. De jarige Italiaan van Quick Step Floors was net iets sneller dan Dylan Groenewegen, die leider blijft. Marcel Kittel stelde voor de tweede dag op rij teleur.

Voor de tweede dag op rij trok de 22-jarige Nathan Van Hooydonck van BMC in de aanval. De jonge Belg maakte deze keer deel uit van een kopgroep van zes, met daarin ook nog de Fransen Nicolas Edet (Cofidis) en Charles Planet (Team Novo Nordisk), de Arabieren Mohamed Al Mansouri en Yousif Mirza (UAE Team Emirates) en de Chinees Fuwen Xue (Mitchelton-BikeExchange).

LottNL-Jumbo van leider Dylan Groenewegen ontliep zijn verantwoordelijkheid niet en hield de vluchters binnen schot. Na de mechanische problemen van de eerste rit was Marcel Kittel echter ook uit op revanche en de Duitser zette zijn nieuwe ploegmaats van Katusha-Alpecin ook al vlug aan het werk. Quick Step Floors kon zo deze keer de benen sparen voor de finale maar op 22 kilometer van de streep verloor de jarige Elia Viviani (29) wel nog kostbare tijd door een lekke band. Zo moesten zijn ploegmaats toch nog aan de bak om hem terug te brengen.

Tweede (chaotische) sprint op twee dagen

Het was onbegonnen werk voor de zes vluchters, die uiteindelijk werden ingerekend op negen kilometer van de streep. Wat volgde was opnieuw een chaotische aanloop naar de sprint met de verschillende treintjes door elkaar op de brede wegen.

In de slotkilometer kwamen alle sprinters zonder ploegmaats te zitten.

De Italiaan Jakub Mareczko probeerde daarvan te profiteren door vroeg aan te zetten, maar viel stil. Viviani remonteerde en kon op de streep de snel opkomende Groenewegen afhouden. Riccardo Minali werd derde voor Mark Cavendish en John Degenkolb. Opvallend: Marcel Kittel haalt opnieuw de top-10 niet...

Tweede zege voor Viviani, vijfde voor Quick Step

Het is de tweede zege van het seizoen voor Viviani, die vandaag 29 werd. Eerder won de italiaan die in het tussenseizoen overkwam van Team Sky ook al een rit in de Santos Tour Down Under. Voor Quick Step Floors is het de vijfde zege van het seizoen met ook twee overwinningen van Fernando Gaviria en eentje van Maximiliano Richeze.

Groenewegen blijft aan de leiding in het algemene klassement, waar hij twee seconden voorsprong heeft op Viviani. Dankzij de tussenspurts is Van Hooydonck derde op negen seconden. De jonge Belg is ook de nieuwe leider in het tussenspurtenklassement.

Rit drie van de Ronde van Dubai van donderdag is 183 kilometer lang en bevat een stevige helling in het laatste uur van de wedstrijd.

Uitslag:

1. Elia Viviani

2. Dylan Groenewegen

3. Riccardo Minali

4. Mark Cavendish

5. John Degenkolb

6. Magnus Cort Nielsen

7. Alexander Kristoff

8. Jean-Pierre Drucker

9. Sonny Colbrelli

10. Adam Blythe