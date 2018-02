Toneelgezelschap Horizon is klaar voor 'De kat in de kelder'

Opglabbeek - De acteurs van Toneelgezelschap Horizon oefenen in de laatste rechte lijn voor hun volgende productie. De voorstellingen vinden plaats in zaal Den Ichter op 23 en 24 februari en op 3 en 4 maart, telkens om 20.00 uur. De decorbouwers zijn aan de slag en de rekwisietenverantwoordelijken hebben alles wat de speladviseur vroeg op de kop getikt.

Benieuwd wat de avonturen zijn van de toch wel marginale familie die ongevraagd onderdak krijgt bij de gepensioneerde militair en zijn zure zus ? Duik in de kelder van hun huis en graaf mee naar hebzucht die niet loont...

Het stuk is van de hand van een Vlaamse auteur waarvan Horizon eerder al twee andere stukken speelde, onder meer het fel geprezen Martha en Mathilde van vorig seizoen.

Speladviseur Tinus vierde vorig jaar zijn dubbele lustrum en is nu voor de elfde keer aan zet.

Wie geregeld komt genieten van de stukken die Horizon op de planken brengt, komt deze keer weer volop aan zijn trekken met deze heerlijke komedie.

Wees er vooral snel bij, want bij het ter perse gaan, is de voorstelling van 24 februari al helemaal uitverkocht. Voor de overige drie voorstellingen zijn er nog plaatsen, maar snel wezen is de boodschap.