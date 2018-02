Minister Peeters past “indien nodig” regelgeving zonnebankcentra aan

Als de Raad van State hem daartoe noopt, zal minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) de regelgeving voor zonnebankcentra aanpassen. Dat zegt hij nadat bekendgeraakt is dat de centra naar het rechtscollege stappen tegen de maatregel die klanten verplicht om een doktersattest te hebben waarop het huidtype vermeld staat.

“In ieder geval zal ik niet toelaten dat de gezondheid van consumenten op het spel wordt gezet”, benadrukt Peeters.

Foto: Photo News

De koepelorganisatie van de zonnebankcentra, Febelsol, is met de steun van twee van zijn leden, Sunpower en Ergosun, een procedure gestart bij de Raad van State. Ze vragen de opschorting en de annulering van de hele inhoud van een Koninklijk Besluit, schrijft L’Echo.

Dood van de sector

Ze vrezen dat het verplichte doktersattest de dood van de sector kan betekenen omdat veel klanten geen zin zullen hebben om naar de dokter te gaan.

“De Hoge Gezondheidsraad heeft vorig jaar in een advies heel duidelijk de gezondheidsrisico’s van zonnebanken benadrukt. De strengere regels die ik heb uitgewerkt zijn er om de consument te beschermen”, zegt Peeters in een reactie.

Intensieve controles

“We hebben vorig jaar ook ingezet op intensieve controles en zullen die voortzetten. Er waren in 2017 30 procent meer controles dan in 2016. 29 procent van de gecontroleerde centra was in orde met alle regels, in 2016 was dan nog maar 6,5 procent. De controles werpen hun vruchten af en er is een duidelijke verbetering, al blijven de resultaten nog steeds ondermaats.”