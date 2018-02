Bart De Pauw stapt op bij productiehuis Koeken Troef!

Bart De Pauw heeft ontslag genomen als zaakvoerder van Koeken Troef!, het productiehuis dat hij tien jaar geleden zelf mee heeft opgericht. Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad.

Bart De Pauw kwam in november van vorig jaar in opspraak wegens meerdere beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag. De tv-maker stuurde op 10 november 2017 zelf een videoboodschap de wereld in met de melding dat de VRT daarom de samenwerking met hem had stopgezet. Ook de tv-quiz ‘Twee tot de Zesde Macht”, die De Pauw presenteerde, werd meteen van het scherm gehaald.

Hij bleef toen wel aan als zaakvoerder van zijn productiehuis Koeken Troef!, maar daar komt nu een einde aan, zo blijkt uit een publicatie in het Staatsblad.