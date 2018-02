Jonge Afghaan overleden bij gevecht in centrum van Fedasil

Een gevecht tussen verscheidene mensen, dinsdagavond in het Fedasil-centrum in Beauraing (Namen), heeft het leven van een jonge Afghaan geëist. Dat melden het parket van Namen en de burgemeester van Beauraing, Marc Lejeune. Ze bevestigen daarmee eerdere berichten van La Dernière Heure.

“Drie mensen zijn opgepakt”, aldus het Naamse parket. “Het slachtoffer, van wie we vermoeden dat hij minderjarig is, is bezweken aan de verwondingen die hij opliep tijdens het gevecht. We weten wel nog niet wat hem fataal geworden is. Het is mogelijk dat een wapen gebruikt werd, maar dat moet nog bevestigd worden.”

Woensdag wordt een autopsie op het lichaam uitgevoerd.

De reden voor het gevecht is nog onduidelijk. “Het gaat om een geïsoleerd incident”, zegt Lejeune. “Het gevecht gebeurde niet in een context van spanningen of rellen. Het centrum wordt heel goed beheerd, en sinds het bestaat zijn er geen grote incidenten geweest.”